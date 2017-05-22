СК проводит проверку в связи с госпитализацией кандидата на службу в УФСИН на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в Тюменской области в связи с госпитализацией местного жителя из-за травм, которые он получил при сдаче нормативов для поступления в спецотряд УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

"К нам поступило обращение от сестры курсанта. По нему начата проверка", - сказала собеседница агентства.

По сообщениям местных СМИ, молодой человек попал в реанимацию после того того, как пытался сдать нормативы для поступления в спецотряд.

В управлении ФСИН по региону ТАСС подтвердили, что молодой человек пытался поступить на службу в уголовно-исполнительной системе и в настоящее время госпитализирован.

"Владислав Елфимов прибыл в УФСИН России по Тюменской области в качестве кандидата для прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. По факту госпитализации Елфимова после сдачи нормативов по физической подготовке в настоящее время проводится служебная проверка", - сказали в пресс-службе.