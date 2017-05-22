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Филиал "МРСК Урала" выделит 113 млн рублей на безопасность населения

Новости Урала
22 мая, 18:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

Программа по предотвращению электротравматизма включает в себя, помимо информирования населения, мероприятия по выносу линий электропередачи с территорий образовательных учреждений

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Свердловскэнерго" (филиал "МРСК Урала") направит на профилактику электротравматизма порядка 113 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Действует комплексная программа по предотвращению электротравматизма. Она включает в себя, помимо информирования населения, и техническую составляющую, в том числе мероприятия по выносу линий электропередачи с территорий образовательных учреждений. На эти цели, например, филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" планирует направить порядка 113 млн рублей. Вынос линий планируется выполнить в течение пяти лет", - уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что при новом строительстве, а также при реконструкции энергетики делается акцент на сооружении линий электропередачи с помощью провода нового поколения - самонесущего изолированного провода (СИП). Всего на территории Свердловской области энергетики "МРСК Урала" в 2017 году произведут замену порядка 325 км провода старого поколения на СИП в распределительных сетях различного класса напряжения. Также специалисты энергокомпании планово заменят более 5 тыс. вводов в дома жителей Среднего Урала на безопасный провод.

На реализацию целевой программы по замене устаревшего провода на СИП в текущем году филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" направит порядка 70 млн рублей.

К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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