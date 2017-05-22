Пострадавшая при пожаре в жилом доме в Сургуте остается в тяжелом состоянии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Пострадавшая во время пожара в жилом двухэтажном доме в поселке Кедровый на территории города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) остается в тяжелом состоянии, сообщила в ходе прямой линии с населением губернатор региона Наталья Комарова.
В четверг, 18 мая, более 40 человек были эвакуированы из-за пожара в жилом двухэтажном доме в поселке Кедровый. За помощью в медицинские учреждения обратились три человека. "Одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии", - сказала Комарова.
Во время прямой линии с губернатором жильцы пострадавшего от пожара дома пожаловались главе региона на то, что местные власти предлагают невыгодные условия расселения - арендовать жилье. Люди подчеркнули, что средств на это у них нет.
"Правила расселения жильцов в муниципалитетах разные. Однако у Сургута большие возможности. Я лично разберусь в этой ситуации, чтобы снять все напряжения", - сказала глава региона.