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Звено российских Су-25 вернулось на авиабазу РФ в Киргизии после учений на Урале

Новости Урала
23 мая, 6:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

Штурмовики во время учений на полигоне Сафакулево в Курганской области отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов, а также приняли участие в воздушном параде, посвященном 72-й годовщине Победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Звено российских штурмовиков Су-25СМ совершило перелет с челябинского аэродрома Шагол на авиабазу Кант в Киргизии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Звено штурмовиков Су-25СМ "Грачи" совершило перелет с южноуральского аэродрома Шагол на авиабазу Кант, дислоцированную в Киргизии. Летчики преодолели более 3,5 тыс. км, выполнив дозаправки на промежуточных аэродромах в Омске и Новосибирске", - отметили в пресс-службе.

Ранее Су-25 во время учений на полигоне Сафакулево в Курганской области успешно отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов, а также приняли участие в воздушном параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав ЦВО, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств - участников ОДКБ.

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