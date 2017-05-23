Сотрудники уральской таможни пресекли контрабанду бриллиантов из Индии на 16 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Уральской оперативной таможни совместно с коллегами из Домодедовской таможни пресекли контрабанду бриллиантов из Индии на сумму в 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

"Двое граждан РФ, прибывших из Индии транзитом через Дубай, проследовали в аэропорту Домодедово по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Там их уже ждали таможенники. В ходе досмотра ручной клади обнаружены 87 прозрачных камней, общим весом почти 100 граммов. Стоимость камней оценена более чем 16 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В таможенном ведомстве добавили, что, согласно результатам экспертизы, ввезенные предметы являются бриллиантами различных форм огранки: круглая, "принцесса", "овал", "триллиант", "сердце" весом от 0,5 до 33 карат.

"В отношении россиян возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", совершенная группой лиц по предварительному сговору... Установлено, что данный факт является не единичным. Обнаружены еще несколько десятков упаковок с бриллиантами общим весом 718 граммов. Драгоценные камни граждане планировали использовать в коммерческой деятельности", - уточнили в пресс-службе, добавив, что им задержанным грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.