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Музыканты европейских филармонических оркестров откроют Венский фестиваль в Екатеринбурге

Новости Урала
23 мая, 9:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

На закрытии фестиваля три диджея представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке

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Венский фестиваль музыкальных фильмов. 2014 г.

Венский фестиваль музыкальных фильмов. 2014 г.

© ИТАР-ТАСС/Денис Каменщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Живой концерт австрийской группы Philharmonix, в составе которой музыканты Венского и Берлинского филармонических оркестров, откроет 26 июня Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге. Завершит фестиваль дискотека, на которой диджеи представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке, сообщили организаторы мероприятия.

"Откроет фестиваль потрясающий коллектив из Австрии - группа Philharmonix: четыре музыканта Венского филармонического оркестра, виолончелист Берлинского филармонического оркестра, блестящий джазовый скрипач и великолепный пианист. Всех их объединяет любовь к классическому звуку, тонкой фразировке и изящной импровизации", - сообщила организатор Венского фестиваля, управляющая делами консульства Австрии в Екатеринбурге Мария Зашляпина.

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На закрытии фестиваля три диджея представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке. "Вообще у всех свои предпочтения: кто-то любит оперу, кто-то концерт, кто-то приходит исключительно на современные произведения, кто-то на популярную музыку. Лично я в восторге от концерта Андреа Бочелли "Любовь в Портофино" и одного из самых значимых пианистов современности Ланг Ланга, мы покажем запись его концерта в центральном парке Нью-Йорка", - сказала Зашляпина.

По словам организаторов, они ожидают на фестивале по 4,5 тыс. зрителей ежедневно. "В этом году фестиваль пройдет с 26 июня по 15 июля. Программа порадует зрителя как современными произведениями, так и классикой", - рассказали организаторы.

Венский фестиваль пройдет под открытым небом на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета уже в восьмой раз. Мероприятие проводится при поддержке консульства Австрии в Екатеринбурге при участии Уральского федерального университета и Уральской горно-металлургической компании. Ежегодно посмотреть музыкальные фильмы приходят более 40 тыс. человек. Фестиваль создан по аналогии с Австрийским фестивалем, который проходит с 1991 года.

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