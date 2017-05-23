Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госпитализированный кандидат на службу в УФСИН на Урале находится в тяжелом состоянии

Новости Урала
23 мая, 10:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

По факту госпитализации после сдачи нормативов по физической подготовке проводится проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Кандидат на службу в УФСИН по Тюменской области, госпитализированный после сдачи спортивных нормативов, находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Пациент находится в реанимации нейрохирургического отделения областной клинической больницы номер 2 в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что в связи с госпитализацией местного жителя проводится доследственная проверка. В управлении ФСИН по региону ТАСС подтвердили, что молодой человек пытался поступить на службу в УФСИН, по факту госпитализации после сдачи нормативов по физической подготовке также проводится служебная проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
СМИ: на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей из-за подозрительного предмета
7
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама