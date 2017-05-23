Госпитализированный кандидат на службу в УФСИН на Урале находится в тяжелом состоянии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Кандидат на службу в УФСИН по Тюменской области, госпитализированный после сдачи спортивных нормативов, находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
"Пациент находится в реанимации нейрохирургического отделения областной клинической больницы номер 2 в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что в связи с госпитализацией местного жителя проводится доследственная проверка. В управлении ФСИН по региону ТАСС подтвердили, что молодой человек пытался поступить на службу в УФСИН, по факту госпитализации после сдачи нормативов по физической подготовке также проводится служебная проверка.