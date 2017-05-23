В Ишиме начались восстановительные работы после паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы начались в городе Ишим Тюменской области, который в этом году пострадал от сильного паводка. В частности, специалисты проведут работы по отводу воды в низинах и санобработку территорий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Начался период аварийно-восстановительных работ. В городе завершены работы по демонтажу временных земляных валов на некоторых улицах. Также проводится разбор домов, которые признаны непригодными для проживания вследствие подтопления, началась санитарная обработка, в нескольких домовладениях проведена дезинфекция. Продолжается патрулирование зоны ЧС и охрана общественного порядка", - сказали в пресс-службе.

Вода уходит с садовых участков

По словам главы Ишима Федора Шишкина, садоводческие товарищества, расположенные в западной части города, начинают освобождаться от воды.

"Через 3-5 дней здесь начнутся работы по отводу воды, которая естественным путем не ушла с территории садов и остается в низинах - для этих целей планируется задействовать 5 единиц насосных систем и более 10 мотопомп. Ситуация в садоводческих товариществах в районе железнодорожного моста чуть сложнее, уровень воды здесь выше - для ее отвода будем организовывать сточные каналы, в низинах решено откачивать воду спецтехникой", - уточнил он.

Для проведения аварийно-восстановительных работ будут привлечены сотрудники МЧС, направленные в город Ишим с других территорий. Их задействуют для санитарной очистки и оказания адресной помощи жителям пострадавших территорий.По данным ЕДДС города Ишима, уровень воды в реке 23 мая составил 896 см, снизившись за сутки на 9 см. Всего с начала периода спада воды он уменьшился на 86 см.

В районе села Абатское за сутки также наблюдается снижение уровня воды на 8 см до отметки 1113 см. В районе села Викулово темпы подъема воды снизились, она выросла за сутки на 10 см до отметки 1091 см (опасный уровень увеличен инженерными сооружениями до 1150 см).

Прогноз гидрологов

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Натальи Волковской, на участке от села Ильинка до Ишима и села Абатское наблюдается незначительное снижение уровня воды - от 3 до 6 см за сутки.

"Пик паводка в городе Ишим был пройден 10 мая, когда уровень воды достиг максимальной отметки 982 см. Снижение уровня воды в Ишиме зависит от сброса воды на Сергиевском водохранилище. В настоящее время мы видим, что снижения незначительные", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что российские гидрологи тесно взаимодействуют с коллегами из Казахстана по программе о сотрудничестве на трансграничных реках, в данном случае на реках Иртыш и Ишим. "Мы обмениваемся информацией как прогнозной, так и фактической. Прогнозы проточности от казахстанских коллег получили заблаговременно и опубликовали его 1 марта, в нем было сказано, что мы ожидаем подъема уровне воды выше среднемноголетних значений", - отметила Волковская.

Также она уточнила, что на отдельных участках Оби в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начался ледоход, а реки Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) уже все очистились ото льда, и сейчас наблюдается развитие весеннего половодья. "Интенсивность пока небольшая от 1 до 10 см за сутки, и только на отдельных участках средней Оби начали формироваться высшие уровни - до полуметра выше нормы. Паводковая ситуация в ХМАО и ЯНАО пока спокойная," - сказала Волковская.