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Уральские архивисты планируют получить из Китая данные о русской эмиграции

Новости Урала
23 мая, 10:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

В КНР хранятся сведения о десятках тысячах русских эмигрантов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Уральские архивисты намерены до конца 2017 года получить из Китая сведения о десятках тысячах эмигрантов из России. Взамен они предоставят данные о китайских гражданах, находившихся на Урале, сообщил ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Последние три года мы сотрудничаем с двумя китайскими провинциями - Ляонин, где находится Порт-Артур, и Хэйлунцзян, административным центром которого является Харбин. Харбин вообще русский город, там только российских евреев было 120 тыс. человек, и вся картотека на этих людей там хранится. Мы уже полтора года пытаемся получить ее, и все равно своего добьемся. У нас же есть информация о китайских гражданах, находившихся на Урале", - сказал Капустин.

Он отметил, что переговоры по данному вопросу пройдут в июне в Харбине. "Я туда поеду вместе с двумя нашими архивистами. Мы привезем часть наших материалов, а взамен, наконец, я надеюсь, получим данные о русской эмиграции в Китае", - добавил Капустин.

По его словам, в Китае хранятся сведения о десятках тысячах русских эмигрантов. "Это были самые разные люди, большая часть этой эмиграции была после поражения белых в Гражданской войне. Уходило туда Семиреченское казачье войско, Забайкальское, часть армии Колчака. Вместе с ними уходили представители творческой интеллигенции, не надо забывать, что в Харбине был русский театр, университет", - отметил начальник управления архивами.

Архивисты намерены выяснить, почему люди оказались в этих китайских городах и как они жили. "В Харбине, например, была русская фашистская партия. Но ведь кроме войны у них был и мирный труд, они несли русскую культуру в Китай", - добавил Капустин.

Ранее ТАСС сообщал, что до конца 2017 года уральские архивисты планируют получить данные о советских военнопленных из Финляндии, Австрии и Германии. "Назрела необходимость реализации большого проекта - "Русский след в мире", он грандиозный просто. Мы многое не знаем о миграционных процессах, о наших соотечественниках за рубежом. В истории русской эмиграции гораздо больше страниц, которыми наша страна может гордиться, например, все американское авиастроение - это достижения нашего конструктора Игоря Сикорского", - сказал Капустин.

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