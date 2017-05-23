Долг свердловских муниципалитетов перед бизнесом превысил 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Муниципалитеты Свердловской области задолжали порядка 1 млрд рублей за отгруженную продукцию и выполненные контракты перед малым и средним бизнесом. Такие данные озвучил президент областного Союза малого и среднего бизнеса, член Совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре региона Анатолий Филиппенков.

"К сожалению, пока во многих муниципалитетах не удается наладить конструктивного диалога между местными властями и представителями малого и среднего бизнеса. На начало мая муниципальные власти задолжали малому и среднему бизнесу за отгруженную продукцию и выполненные контракты порядка 1 млрд рублей. Если предприниматель, например, не заплатил налоги, то в отношении него включается весь фискальный аппарат, то в данном случае представители бизнеса кредитуют муниципальную власть", - сказал Филиппенков на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что в начале мая о текущей ситуации в регионе было доложено уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, который был в Екатеринбурге. "Также в курсе прокуратура", - добавил Филиппенков.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на совещании в Екатеринбурге с участием Генпрокурора РФ Юрия Чайки сообщил, что задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями в регионах снизилась с 1 июля 2016 года по 1 января 2017 года с 3,457 млрд рублей до 2,678 млрд рублей.

Холманских отметил, что задолженность по оплате исполненных контрактов перед предпринимателями остается высокой: наиболее значительные суммы задолженности в Свердловской и Курганской областях. По его словам, в УрФО есть еще "очень много вопросов, которые решаются совместно с прокуратурой".