Национальный архив Финляндии передаст уральским архивистам документы о наследии Демидовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Национальный архив Финляндии передаст уральским архивистам сведения о наследии династии крупных промышленников Демидовых, хранящиеся в Хельсинки. Не известные ранее в России материалы будут представлены в сентябре в Екатеринбурге на международной выставке, посвященной Демидовым, сообщил ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Мы сейчас реализуем архивный проект по истории династии Демидовых, поставили себе цель - собрать всю информацию. История хозяйства Демидовых насчитывает десятки лет, они оставили после себя сотни тысяч дел, огромное количество документов. А в госархиве Свердловской области хранится всего 26 тыс. дел - это сотая часть от того, что они оставили, потому у нас нет и серьезных, обобщающих трудов о хозяйстве Демидовых", - сказал Капустин.

Он отметил, что "след Демидовых есть не только в Италии, Франции, Англии, Германии, но и в Финляндии". "В Хельсинки есть целый фонд Авроры Карамзиной, которая в XIX веке была первой красавицей России, женой одного из Демидовых. Она уехала жить в Хельсинки, когда еще Финляндия входила в состав Российской империи, занималась там благотворительностью. Руководители тагильских заводов регулярно, каждый год слали ей отчеты, как совладелице заводов, о том, что происходит в городе, на предприятии, чертежи оборудования", - сообщил Капустин.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время фонд Авроры Карамзиной хранится в Национальном архиве Финляндии. "Финские архивисты согласились нам эту информацию скопировать и передать", - добавил он.

По словам Капустина, полученные материалы впервые будут представлены на международной выставке, посвященной истории хозяйства Демидовых, которая пройдет в Екатеринбурге в сентябре. "Мы в сентябре проводим международную выставку по Демидовым, в которой будут участвовать эти неизвестные ранее материалы о Демидовых из Хельсинки, а также из Ярославля и Барнаула", - пояснил он.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Крупнейшими центрами изучения наследия империи Демидовых в России являются Тула, уральские города Невьянск, Нижний Тагил, а также Барнаул. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, щедрые благотворители и меценаты, которые оставили свой след в многих городах Европы.