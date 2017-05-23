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Опытный образец первой в СССР БМПТ представили в музее Нижнего Тагила

Новости Урала
23 мая, 13:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

Опытная боевая машина поддержки танков была разработана в середине 1980-х годов на Челябинском тракторном заводе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) восстановила первую советскую опытную боевую машину поддержки танков (БМПТ), которая была разработана в середине 1980-х годов на Челябинском тракторном заводе. Экспонат представлен в выставочном комплексе в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе корпорации.

"Свое место в музее бронетанковой техники занял "объект 781" или как его уже окрестили дедушка "Терминатора". Это первая советская опытная боевая машина поддержки танков (БМПТ), разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода. На протяжении многих лет на БМПТ, как на опытном изделии, проводились различные испытания, поэтому в Нижний Тагил он был доставлен со значительными повреждениями и частично разукомплектованным. От момента поступления машины в Нижний Тагил и до ее экспонирования в музее прошло три года, все это время шла реконструкция", - уточнили в пресс-службе.

Внешний облик раритетной машины восстановили по архивным чертежам. В нашей экспозиции есть еще экспериментальные машины, которые в мире существуют также в одном экземпляре - это "объект 140", "объект 167Т" и огнеметный танк Т-34-76 мм, оснащенный литой башней с нестандартной толщиной брони в лобовой проекции. "Объект 781" займет достойное место среди них, станет одной из изюминок нашей коллекции", - сказала директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.

Ранее ТАСС сообщал, что "объект 781" существует всего в двух экземплярах, один из которых находится в музее в подмосковной Кубинке, а второй - на УВЗ. Задача данного прототипа - противостоять пехоте, вертолетам и легкобронированной технике, представляющей угрозу для танков на поле. На "объекте 781" совмещены образцы вооружения, прицелов и оборудования танка Т-72 и БМП.

"Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно- строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций УВЗ принадлежит государству.

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