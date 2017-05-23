Бизнес на Урале поддержал предложение Титова о наделении прокуратуры новыми полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области поддержал предложение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о наделении прокуратуры полномочиями самостоятельно возбуждать уголовные дела по экономическим преступлениями. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС президент союза Анатолий Филиппенков.

"Как ни странно, но именно прокуратура стоит на защите интересов малого и среднего бизнеса, отклоняя на Урале 40% плановых проверок в отношении предпринимателей. Поэтому мы поддерживаем предложение Титова", - сказал Филиппенков.

Ранее на совещании с участием генпрокурора Юрия Чайки в Екатеринбурге Борис Титов предложил расширить полномочия прокуратуры при расследовании преступлений экономического характера. В частности, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что статья УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" может стать эффективной в защите прав предпринимателей, если прокуратура сможет возбуждать по ней уголовные дела.

"Прокуратура очень эффективно воздействует на нарушителей. Например, после обращения в контролирующий орган главы муниципалитетов моментально устраняют допущенные нарушения. У прокуратуры ресурс достаточно большой в защите прав малого и среднего бизнеса, и, конечно, она должна обладать такими полномочиями, как возбуждение уголовных дел по экономическим преступлениям", - добавил собеседник агентства.

По мнению председателя правления Союза малого и среднего бизнеса региона Сергея Мазуркевича, прокуратура в данном случае будет объективна в расследовании таких дел. "Я считаю, это только в плюс и приведет к объективному разбирательству инцидентов, связанных с бизнесом", - уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС Мазуркевич.

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, созданный в июле 1999 года, объединяет свыше 500 субъектов малого и среднего бизнеса, 85 отраслевых и территориальных объединений предпринимателей, в составе которых свыше 5,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Союз является одним из учредителей НП "ОПОРА" ( Москва) и по численности самым крупным в уральском регионе.