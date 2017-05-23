ФАС уличила 22 частных перевозчиков Кургана в сговоре при установке цен на проезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области уличило 22 частных перевозчиков в сговоре при установке цен на проезд на городских маршрутах общественного транспорта. По мнению сотрудников ведомства, компании в феврале 2016 года одновременно повысили стоимость билетов с 18 до 20 рублей, не имея на то экономических оснований, сообщила ТАСС руководитель регионального УФАС Ирина Гагарина.

"Сегодня было рассмотрено дело в отношении 22 частных перевозчиков, действующих на территории города Кургана. Данное дело было возбуждено в результате долгого исследования ситуации, сложившейся в феврале 2016 года. Тогда перевозчики одномоментно подняли стоимость проезда с 18 до 20 рублей", - пояснила она.

Гагарина напомнила, что с января 2016 года, когда вступил в силу федеральный закон об организации регулярных пассажирских перевозок, компании могут самостоятельно устанавливать цены на проезд. "То есть предполагается, что перевозчик, исходя из своих затрат и ситуации на рынке, должен самостоятельно определить цену, которая будет справедлива для рынка. Между тем все указанные перевозчики ушли от ценовой конкуренции", - отметила руководитель курганского УФАС.

В качестве примера она привела те компании, которые не просто устанавливают разные цены, но и придумывают для пассажиров систему скидок. "Например, один перевозчик придумал возить граждан по абонементам: чем больше поездок оплачивает по абонементу гражданин, тем дешевле ему обходится проезд. Кроме того, некоторые по выходным устанавливали более низкую цену на проезд", - уточнила Гагарина.

По словам руководителя регионального УФАС, в отношении каждого из 22 перевозчиков, уличенных в сговоре, в ближайшее время будет возбуждено дело об административном правонарушении. "Могут возникнуть вопросы с выяснением виновного должностного лица, то есть не все они являются индивидуальными предпринимателями, некоторые из ответчиков - юридические лица. К 1 августа 2017 года по всем перевозчикам уже будет принято решение", - заключила она.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями представителей компаний, уличенный УФАС в ценовом сговоре. Всего на территории Кургана работает 27 частных перевозчиков.