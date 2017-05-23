Союз МСБ на Урале предложил отменить мораторий на проверки организаторов детского отдыха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области предложил ужесточить контроль над компаниями, организующими детский оздоровительный отдых. Ужесточение должно произойти за счет отмены моратория на проверки для фирм, работающих в этой сфере, сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления союза Сергей Мазуркевич.

Мораторий на проверки или "надзорные каникулы" для предприятий малого бизнеса действует в РФ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Он касается предприятий с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек. Исключение составляют компании, работающие в ряде сфер, в том числе образования, медицины и социального обслуживания.

При этом, как сообщила руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева, в список исключений не попали организаторы детских аттракционов, а также предприятия по организации отдыха детей, в том числе и в загородных оздоровительных лагерях. Михеева подчеркнула, что из-за моратория иногда сложно оперативно выявить нарушения, из-за которых дети могут получить травму или погибнуть.

По мнению Мазуркевича, отмена моратория на проверки для бизнеса, задействованного в этой сфере, необходима.

"При организации детского отдыха происходят нарушения закона. Поэтому считаем, что будет правильно, если мораторий на проверки будет снят для компаний, работающих с детьми, и их будут проверять ежегодно на соблюдение норм безопасности, санитарных норм", - сказал председатель правления союза МСБ.

Массовые нарушения

Сергей Мазуркевич рассказал, что в прошлом году сам выявил нарушения правил пожарной безопасности в одном из детских оздоровительных лагерей на озере Балтым в Свердловской области. "Дети жили в деревянных домах, где не было пожарной сигнализации. На вопрос, почему ее нет, мне ответили: есть же сторож, если что - предупредит. Это полный беспредел, которого быть не должно, поэтому нужно ужесточать проверки", - отметил он.

По последним данным Уральского управления Росстандарта, уже отмечено несколько случаев травмирования детей на детских и спортивных площадках на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

"Законодательство РФ строго определило требования к детским игровым, спортивным площадкам. Они закреплены в национальных стандартах - ГОСТах, которые являются обязательными и подлежат обязательному исполнению согласно федеральному закону "О техническом регулировании". Другой вопрос - как эти требования соблюдаются? В 2017 году уже выявил ряд нарушений, приведших к травмированию детей", - рассказала Светлана Михеева.

Сезон травм

В ТРЦ "Пушкинский" в Кургане ребенок, перемещаясь по игровой зоне, ударился головой о вентиляционную трубу и получил тяжелую травму. "Хотя, пространство внутри, но и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не должно содержать препятствий. Игра "Лазертаг" (в которую играл пострадавший - прим. ТАСС) является динамичной, требующей постоянных перемещений игроков по арене,... а конструкция вентиляционной трубы как раз находится на пути перемещения детей", - отметила Светлана Михеева.

Еще один случай произошел в городе Шадринск, Курганской области, на территории местного Дворца культуры на качелях с жесткими элементами подвеса получил травму маленький ребенок. Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у ребенка из города Краснотурьинска Свердловской области, который играл в "сухом" бассейне в игровой комнате развлекательно-оздоровительного центра, отметила она.

Ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника получил ребенок в Батутном парке "Kenga Park jumps" на первом этаже торгового комплекса "Остров", расположенного в Тюмени. "Еще сезон открытых игровых площадок только начинается, но в УМТУ Росстандарта уже поступают жалобы на их владельцев, причем жалобы на травмы детей подтверждаются медицинскими справками", - рассказала собеседница.

Юридический аспект

По мнению члена Ассоциации юристов России, Международной ассоциации юристов (International Bar Association, IBA) Дениса Пучкова, за нарушение ГОСТа, устанавливающего общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов, а также ряда других стандартов предприниматель может быть оштрафован на 1 млн рублей.

"В случае если детская площадка включена в состав общего имущества и передана на обслуживание управляющей организации, то управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности. Также стоит отметить, что на уровне субъектов РФ может отдельно устанавливаться административная ответственность за нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских игровых площадок", - рассказал Пучков корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что закон об админисмтративных нарушениях на территории Свердловской области ответственности за вышеуказанные нарушения не предусматривает.

"Если нарушение стандартов повлекло к причинению вреда здоровью или смерти ребенка, то виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", "Халатность", санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы", - добавил Пучков.