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Россия и Финляндия будут обмениваться опытом муниципальных практик

Новости Урала
23 мая, 19:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 23, мая. /ТАСС

Соглашение было подписано между Союзом российских городов и аналогичным объединением местных властей Финляндии

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Финляндия будут сотрудничать в сфере обмена опытом лучших муниципальных практик. Соответствующее соглашение было подписано между Союзом российских городов и аналогичным объединением местных властей Финляндии, сообщил во вторник на Конгрессе породненных городов России - Финляндии, который проходит в Турку, президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

"Было подписано соглашение о сотрудничестве с таким же объединением местных региональных властей Финляндии. Мы начинаем работать в этом направлении. Очень важной будет социальная сфера, вопросы образования, нужно будет посмотреть, что мы можем перенять из опыта муниципалитетов Финляндии. (...) Нам очень важно еще посмотреть вопросы агломерации, (...) этот опыт очень важен, потому что у нас 16 пилотных проектов по агломерациям, в частности Челябинская область в этом эксперименте тоже участвует", - сказал он.

Мошаров пригласил финских коллег на V Форум лучших муниципальных практик, который пройдет летом 2017 года. "У нас уже прошло четыре форума, с прошлого года Форум лучших муниципальных практик стал международным. Сегодня, пользуясь возможностью, я пригласил финских коллег поучаствовать в пятом форуме. У финнов есть интересный опыт, касающийся социальной сферы, мы пригласили города как раз этим опытом поделиться", - добавил Мошаров.

IV Форум лучших муниципальных практик Союза российских городов прошел с 16 по 18 июня 2016 года в Уфе. Основной целью форума являлось апробирование механизмов внедрения лучших муниципальных практик. В работе форума приняло участие около 700 человек.

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