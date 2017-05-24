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Тюменский губернатор вылетел в Викуловский район, где паводок подтопил 33 дома

Новости Урала
24 мая, 8:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС

Все 108 жителей подтопленных домов были эвакуированы заранее

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вылетел в Викуловский муниципальный район, где из-за подъема уровня воды в реке Ишим подтоплено 33 дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

23 мая Новости Урала

В Ишиме начались восстановительные работы после паводка

"В Викуловском районе уровень (воды - прим. ТАСС) в реке Ишим составляет 1,095 тыс. сантиметров (плюс 4 сантиметра за сутки). В результате подъема уровня воды было подтоплено 33 дома, расположенных в пойменной зоне. В село Викулово вылетел губернатор Тюменской области Владимир Якушев", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что все 108 жителей подтопленных домов были эвакуированы заранее, из них 31 ребенок.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. "Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений. Чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний среди населения подтопленных и угрожаемых по подтоплению территорий, продолжается вакцинация против гепатита А и фагирование (аналог вакцинации против кишечных заболеваний - прим. ТАСС) интести-бактериофагом взрослых и детей", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в городе Ишиме в Тюменской области, который также пострадал в этом году от сильного паводка, уже начались аварийно-восстановительные работы. Завершен демонтаж временных земляных валов на некоторых улицах, проводится разбор домов, которые признаны непригодными для проживания вследствие подтопления, началась санитарная обработка, в нескольких домовладениях проведена дезинфекция. По словам главы Ишима Федора Шишкина, через три-пять дней начнутся работы по отводу воды, которая естественным путем не ушла с территории садов и остается в низинах.

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