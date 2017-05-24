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Передано в суд дело жителя Екатеринбурга, избившего на улице четырехлетнего сына

Новости Урала
24 мая, 9:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, жестоко избившего в середине апреля своего сына на одной из улиц города, направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге, несколько раз ударил сына головой об асфальт. За ребенка вступились очевидцы, которые спасли мальчика. Мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту жительства. 21 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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"Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города. Он обвиняется в покушении на убийство малолетнего. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области, в ходе расследования установлен и допрошен в качестве свидетеля один из тех мужчин, который заступился за малолетнего потерпевшего.

"Этот гражданин, которому удалось нейтрализовать агрессивного злоумышленника, дал очень важные для следствия показания, способствовавшие установлению объективной истины по делу. В настоящее время по поводу этого свидетеля решается вопрос о его поощрении ведомственной наградой Следственного комитета России. В то же время мероприятия по установлению личности другого заступившегося за малыша мужчины в настоящее время продолжаются, поскольку его неравнодушные действия также заслуживают быть отмеченными должным образом", - уточнили в пресс-службе.

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