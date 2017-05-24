Более 90 заключенных эвакуировали из челябинской колонии из-за пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Более 90 заключенных эвакуировали из колонии строгого режима в Челябинской области из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону.

"Вчера в исправительной колонии строгого режима №2 ГУФСИН России по Челябинской области загорелось здание одного из отрядов, где проживают осужденные. Пожар вспыхнул в 20:55 мск на кровле отряда № 13, площадь возгорания составила порядка 100 кв. м", - говорится в сообщении.

В загоревшемся помещении отряда содержалось 99 человек. "Все они были незамедлительно эвакуированы и распределены по другим отрядам. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, пострадавших среди личного состава и осужденных нет, обстоятельства ЧП и материальный ущерб устанавливаются", - отметили в пресс-службе.