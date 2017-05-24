На 2017 год запланированы две археологические экспедиции в Аркаим

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Археологи планируют провести в этом году новые раскопки на территории историко-культурного заповедника "Аркаим" (Челябинская область) и в его окрестностях, сообщила ТАСС начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова.
"Одни раскопки планируется продолжить на поселении аркаимского типа под названием Левобережное в Брединском районе Челябинской области, а второй памятник - могильник у разрушенных стен поселения Аркаим, где в конце 1980-х гг. были обнаружены погребения аркаимцев и их предшественников. Вторые раскопки будут проходить прямо на глазах у туристов, посещающих всемирно известный памятник", - сказала она.
Ученые с помощью специального оборудования уже определили границы расположенных под землей древних зданий и сооружений, сообщил научный сотрудник заповедника Федор Петров. "Была организована экспедиция, в ходе которой полевой отряд полностью очистил новый участок археологического памятника площадью 700 кв. м, предназначенный для продолжения исследований. Старший научный сотрудник Института геофизики УрО РАН (Уральского отделения Российской академии наук - прим. ТАСС) Владислав Носкевич выполнил микромагнитное картирование, которое позволяет, не нарушая поверхности, выявлять основные находящиеся под землей остатки древних объектов", - сказал Петров.
Аркаим - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.
В 1991 году решением Совета министров РСФСР территория аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.
В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.