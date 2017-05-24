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Директор тюменского детсада предстанет перед судом из-за ухода воспитанника в мороз

Новости Урала
24 мая, 10:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС

9 января мальчик беспрепятственно покинул помещение учреждения и несколько часов находился на улице при температуре - 31,6 градусов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Директор детского сада №123 в Тюмени предстанет перед судом после того, как пятилетний мальчик ушел из детсада на улицу в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора детского сада №123 города Тюмени, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обвиняемая была обязана обеспечить контроль и присмотр за воспитанниками со стороны подчиненных сотрудников во время образовательного процесса, смену сотрудников охранной организации на посту детского сада при обходе территории, а также исправное состояние домофона, установленного на калитке, через которую осуществлялся вход на территории сада.

"В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 9 января 2017 года около 12 часов дня мальчик беспрепятственно покинул помещение учреждения, воспользовавшись тем, что домофон, установленный на калитке, был сломан, а территория никем не охранялась. Впоследствии ребенок находился на улице в течение нескольких часов в условиях низкой температуры воздуха - 31,6 градусов", - сообщили в пресс-службе.

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