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Екатеринбургская епархия организует паломнические поездки к мощам Николая Чудотворца

Новости Урала
24 мая, 11:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС

Поездки состоятся 27-30 мая, 9-12 июня, 16-19 июня, 23-26 июня, 30 июня - 3 июля, 7-10 июля

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Верующие во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя.

Верующие во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия организует паломнические поездки в Москву к мощам святителя Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых христианских святых, которые 21 мая были привезены в столицу из Бари (Италия). Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

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© Станислав Красильников/ТАСС

Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца

"По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в мае и июне паломнический отдел Екатеринбургской епархии организует паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя города Москвы. Поездки состоятся 27-30 мая, 9-12 июня, 16-19 июня, 23-26 июня, 30 июня - 3 июля, 7-10 июля", - отметили в пресс-службе.

В Екатеринбургской епархии ТАСС уточнили, что в настоящее время "поступили уже сотни звонков от желающих принять участие в поездке". "Отъезд состоится на поезде из Екатеринбурга. Срок нахождения в Москве - два дня, для паломников будут организованы ночлег и питание", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мощи святителя Николая Чудотворца были принесены из города Бари на юге Италии в Россию впервые за 930 лет. До 12 июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем до 28 июля их разместят в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

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Мощи Николая Чудотворца в России
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