По факту затопления баржи в ХМАО начата проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая./ТАСС/. Следователи уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту затопления баржи с грузом в Юганской Оби, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту затопления баржи с грузом железобетонных свай на реке Юганская Обь", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 19 мая 2017 около 3:30 мск на 166 км реки Юганская Обь Сургутского района ХМАО-Югра произошло затопление баржи "НГСП-313". Баржа водоизмещением 600 т перевозила железобетонные сваи для электрических опор общей массой около 300 т. Затопление произошло во время стоянки при плохих погодных условиях. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В ходе проверки необходимо установить все обстоятельств произошедшего и сумму причиненного ущерба.