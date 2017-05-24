Суд в Челябинске возобновил работу по делу бывшего замгубернатора области Сандакова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска возобновил слушания по делу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова после объединения двух уголовных дел в одно производство. Он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и взломе электронной почты, сообщили в пресс-службе суда.

"Ранее судебное заседание в апреле откладывалось на месяц (оно должно было состояться 19 апреля - прим. ТАСС). Сегодня в ходе заседания исследовали письменные материалы уголовного дела, где задействован ЧОП "Питон", - сказала собеседница агентства.

Следующее заседание намечено на 31 мая.

Ранее ТАСС сообщал, что советский районный суд Челябинска объединил в одно два уголовных дела бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова.

По словам адвоката обвиняемого Сергея Колосовского, объединение дел облегчит защиту обвиняемого, так как наличие сразу двух дел мешало собирать доказательства.

По первому делу Сандаков обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей. По второму он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Как утверждается, взятку дали за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (предыдущий губернатор Михаил Юревич - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для ООО ЧОП "Питон".