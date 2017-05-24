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Житель Урала осужден на пять лет за то, что по телефону выманил у 38 пенсионеров 1 млн руб

Новости Урала
24 мая, 13:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая./ТАСС

Мужчина звонил пожилым людям и, представляясь близким родственником, сообщал о том, что якобы избил сотрудника полиции и необходимо внести деньги для того, чтобы не возбуждались уголовные дела

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая./ТАСС/. Мужчина в Челябинской области получил 5 лет и 3 месяца строгого режима за то, что в течение полугода мошенническим путем по телефону выманил у пенсионеров более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Павла Юрченкова, мужчина осужден на пять лет и три месяца... исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального вреда," - сообщили в генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину", а также "Покушение на мошенничество".

По данным ведомства, преступления Юрченков совершал с марта по сентябрь 2016 года на территории Челябинска. "Он звонил с мобильного телефона престарелым гражданам, и, представляясь близким родственником, сообщал ложные сведения о том, что якобы избил сотрудника полиции и необходимо внести некую сумму денег для того, чтобы не возбуждались уголовные дела", - отмечается в сообщении.

Мужчина также "представлялся следователем правоохранительных органов и склонял потерпевших к выплате денежных средств за предоставление противоправных услуг. Введенные в заблуждение, доверяя ему, они передавали злоумышленнику деньги в суммах от 10 до 50 тыс. рублей", пояснили в ведомстве.

Жертвами мошенника стали 38 пожилых людей в возрасте от 60 до 90 лет. Общая сумма похищенного составила свыше 1 млн рублей, сообщает генпрокуратура.

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