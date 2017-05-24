В Екатеринбурге ищут преступников, ограбивших банк на 3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Неизвестные ограбили банк на улице Космонавтов в Екатеринбурге. Полицейские разыскивают преступников, сообщает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

"Около 11:45, в отдел полиции №15 поступило сообщение о нападении на кредитное учреждение на проспекте Космонавтов. В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником территориального отдела внутренних дел. Проводятся необходимые оперативно- розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, ограбление произошло в "Совкомбанке", сумма ущерба составляет почти 3 млн рублей. В полиции точную сумму пока не называют.