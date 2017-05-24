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Имя советского летчика-испытателя Колошенко присвоено самолету UTair

Новости Урала
24 мая, 14:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС

Колошенко принял участие в летных испытаниях всех типов вертолетов - от Ми-1 до Ми-12, им были установлены 15 официально зарегистрированных мировых рекордов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Имя героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного летчика-испытателя СССР Василия Колошенко присвоено самолету Boeing 737 авиакомпании UTair. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В среду, 24 мая, исполняется 95 лет со дня рождения Василия Колошенко. Приказом генерального директора самолету Boeing 737 авиакомпании UTair присвоено имя прославленного советского летчика. Самолет UTair "Василий Колошенко" выполняет полеты по всей маршрутной сети компании, насчитывающей более 170 направлений в России и за рубежом", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что традиция присваивать имена самолетам существует в авиакомпании с 1999 года. Самолеты UTair названы в честь людей, внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации страны и освоение природных ресурсов Западной Сибири.

Подвиги Колошенко

По данным пресс-службы, Колошенко принял участие в летных испытаниях всех типов вертолетов - от Ми-1 до Ми-12. Им были установлены 15 официально зарегистрированных FAI (Международной Федерацией Аэронавтики) мировых рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета на вертолетах.

"Золотыми буквами в историю мировой авиации вписаны заслуги Василия Петровича (Колошенко - прим ТАСС), связанные с летными испытаниями самого грузоподъемного вертолета в истории - Ми-12 (В-12), который был впервые поднят им в воздух 10 июля 1968 года", - уточнили в пресс- службе.

Во время Великой Отечественной войны Колошенко освоил легендарный штурмовик Ил-2 и истребитель И-16, готовя кадры для фронтовой авиации. За мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой вертолетной техники, в 1971 году ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

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