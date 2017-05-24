В Тюменской области усилят контроль за дамбами в районе, где подтоплено 33 дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Контроль за дамбами в Викуловском муниципальном районе Тюменской области, где из- за паводка пострадало уже 33 дома, будет усилен. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Владимир Якушев в Викулово провел встречу с жителями подтопленных домов. На оперативном штабе глава региона поручил специалистам МЧС и муниципалитету усилить режим контроля за дамбами, так как из-за высокого уровня воды на дамбы идет большая нагрузка, а также предпринять возможные меры по их укреплению", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что все подтопленные территории силами МЧС и МВД взяты под охрану для исключения мародерства и краж. "Пострадало 33 дома, у каждого разный уровень подтопления. Как себя будут "чувствовать" строения после ухода воды, пока сказать сложно, но можно уже предположить, что часть из них будет непригодна для проживания. В этом случае людей переселим в новое жилье, если возникнет необходимость и свободного жилья на рынке не будет, его построят", - пояснил губернатор.

По словам Якушева, с сегодняшнего дня специалисты социальных служб начнут принимать заявления для выдачи средств на первоочередные нужды для каждого домовладения, пострадавшего от паводка. "По поручению губернатора в муниципалитете создана комиссия. Сразу после ухода воды она будет оценивать ситуацию и ущерб, нанесенный стихией каждому дому, определять пригодность жилья для проживания, а также что необходимо сделать в домах, подлежащих восстановлению", - уточнили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, всего на территории региона остаются подтопленными 87 домов, 6878 нежилых садоводческих участков. Приведены в готовность 18 пунктов временного размещения общей вместимостью 793 человека, задействовано семь пунктов вместимостью 272 человека. Всего эвакуировано 594 человека, в том числе 178 детей, из них в пунктах располагается 127 человек, в том числе 33 ребенка, у родственников размещены 467 человек.