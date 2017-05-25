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Тюменская область планирует сотрудничать с Кипром в пищевой промышленности и образовании

Новости Урала
25 мая, 9:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

За последние три года Кипр посетили 30 тыс. жителей региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Тюменская область планирует сотрудничать с Кипром в легкой и пищевой промышленности, образовании и туризме. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам встречи главы региона Владимира Якушева с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Кипр в России Георгиосом Касулидисом, который прибыл в Тюмень в рамках "Недели инноваций".

"Глава региона высказал ряд предложений для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между странами. В частности, реализации бизнес-проектов по созданию рекреационных зон с использованием минеральных источников, которыми богата тюменская земля, взаимодействие в сфере легкой и пищевой промышленности, развитие образовательных программ, обмен студентами", - говорится в сообщении.

По словам Якушева, за последние три года Кипр посетили 30 тыс. жителей Тюменской области. "Немаловажную роль в этом играет и прямое авиасообщение, чартерные перевозки, которые в обновленном тюменском аэропорту Рощино будут только нарастать. Наш регион активно работает с инвесторами во всех сферах. Кипр обладает всеми условиями, чтобы развивать туризм: история, культура, климат", - отметил губернатор.

В свою очередь Касулидис подчеркнул, что состоявшаяся встреча станет началом деловых и сильных отношений. "С моими коллегами мы уже обсудили вопросы и идею вернуться в Тюмень с большой бизнес-делегацией, провести встречи по теме "Инвестиции - образование - бизнес". Уверен, мы можем расширять сотрудничество, в том числе, в сфере туризма: охота, термальные источники, экскурсионные туры, связанные с историей региона, большой потенциал имеет и образовательная сфера",- сказал он.

"Неделя инноваций" проходит в Тюмени с 23 по 26 мая. В рамках нее в Тюмени пройдет Битва стартапов, круглый стол "День экспортеров", форум предпринимателей "Инвестиционная экосреда. Откровенный диалог о культуре инвестиций в России", мастер-классы от инвесторов и другие мероприятия с участием представителей регионов РФ и других стран.

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