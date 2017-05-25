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Более 70 домов остаются подтопленными в Тюменской области из-за паводка

Новости Урала
25 мая, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

На территории области за сутки от воды освободились 10 домов

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Семьдесят семь домов остаются подтопленными на территории Тюменской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"На территории области за сутки от воды освободились 10 домов, а именно: в городе Ишиме четыре дома, в Ишимском районе шесть домов. Остаются подтопленными в области 77 домов. На территории Викуловского района подтоплено 34 жилых дома, подъем за сутки реки Ишим составил 2 см. В районе отмечается тенденция замедления подъема уровня воды, ожидается ежесуточное снижение уровня воды от 0 до -5 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Викуловском районе продолжается работа по укреплению дамб. "Проводилась работа по наполнению мешков с песком и глиной. Было укреплено тело дамбы, где вода подступает вплотную к жилым домам. Всего было наполнено и уложено более 1300 мешков, в работе также участвовали волонтеры", - уточнили в региональном главке МЧС.

В ведомстве отметили, что в муниципальном районе работают от МЧС 147 человек личного состава, 13 единиц техники, в том числе шесть плавсредств.

"Сотрудники центра по проведению специальных операций "Лидер" проводят круглосуточное патрулирование гидротехнических сооружений. Всего на гидротехнических сооружениях работают пять патрульных групп, с воздуха мониторинг на подтопленных территориях и тела земляных насыпей осуществляется с беспилотного летательного аппарата", - пояснили в ведомстве.

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