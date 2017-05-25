В регионах УрФО усилена работа по противодействию попыткам вербовки в ИГ

КУРГАН, 25 мая. /ТАСС/. Информационно-разъяснительная работа среди молодежи по противодействию попыткам вербовки в ряды ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России) усилена во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщил сегодня полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских на совещании "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года", которое проходит в Кургане.

"Во всех регионах УрФО усилена информационно-разъяснительная работа среди молодежи и студенчества. Она направлена на противодействие попыткам вербовки неофитов в ряды ИГ и других международных террористических и экстремистских организаций. В этом отношении стоит отметить Курганскую область. Здесь за минувший год проведен ряд резонансных мероприятий, среди которых круглый стол на тему "Народы Зауралья против экстремизма", информационная акция "Зауралье за мир", цикл публичных лекций "Библейские и канонические чтения", - сказал он.

Холманских также отметил опыт Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

"В Тюменской области для противодействия экстремизму создана специальная информационно-пропагандистская группа, в ее состав вошли представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Тюменского государственного университета, руководители религиозных мусульманских организаций. В ХМАО в целях предупреждения экстремизма в 2016 году проведены разъяснительные мероприятия в более чем 380 образовательных организациях с охватом свыше 18 тыс. учащихся. Во всех регионах увеличено число сюжетов и новостных сообщений в СМИ, направленных на профилактику преступлений экстремистской направленности, контрпропаганду экстремизма и терроризма", - подчеркнул полпред.

Однако, по его словам, в регионе "сохраняются предпосылки к возникновению очагов межнациональной напряженности, которые в ряде случаев приобретают открытую форму". "Аппарат полномочного представителя совместно с региональными органами власти проводит собственный мониторинг этноконфессиональных конфликтов. По его итогам в федеральном округе в 2016 году и первом квартале 2017 года выявлено пять открытых конфликтов, имеющих межэтническую подоплеку. Кроме того, зафиксировано 13 ситуаций, формирующих предпосылки к возникновению таких конфликтов", - сказал полпред.

Тем не менее, по словам заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, более 70% населения УрФО дают положительную оценку межнациональным отношениям.