ЦВО до конца года получит более тысячи единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) до конца 2017 года планирует получить на вооружение более тысячи единиц техники. Об этом заявил в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Центральный военный округ до конца 2017 года планирует принять на вооружение более тысячи единиц техники, поступающей по гособоронзаказу" , - заявил он.

В соединения и воинские части Урала, Поволжья и Сибири поступят вертолеты Ка-52, зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Пион" и "Мста-СМ", минометы "Тюльпан", бронетанковая и автомобильная техника. "На военные базы, дислоцированные в Средней Азии, поступят беспилотные летательные аппараты "Форпост", "Орлан" и "Элерон", - сказал Зарудницкий.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году более 900 единиц вооружения, военной и специальной техники поступило по государственному оборонному заказу в войска ЦВО. В прошлом году в округе были сформированы танковая дивизия в Челябинской области, мотострелковая и зенитная ракетная бригада, а также 16 других воинских частей и подразделений. Центральный военный округ является крупнейшим в системе военно-административного деления Российской Федерации, дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.