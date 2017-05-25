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Тюменская область планирует продвигать продукцию машиностроительных заводов в Азербайджан

Новости Урала
25 мая, 11:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

Регион также намерен сотрудничать с Азербайджаном по переработке полимеров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Тюменская область планирует продвигать продукцию машиностроительных заводов на азербайджанский рынок, а также сотрудничать с Азербайджаном по переработке полимеров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На встрече главы региона Владимира Якушева с делегацией из Азербайджана предложения коснулись проектов по переработке полимеров, продвижения тюменских машиностроительных заводов и их продукции на азербайджанский рынок. Также были затронуты вопросы туристического потенциала, внешнеторгового оборота и транспортного сообщения между регионами", - сказали там.

По словам Якушева, сотрудничество с Азербайджаном - одно из приоритетных направлений. "У нас схожая структура экономики, в которой важную роль играют добыча, транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья, а также развитый агропромышленный комплекс. У территорий много общего и, главное, есть большой потенциал для сотрудничества, который сообща мы сможем эффективно реализовать", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в ходе VII Азербайджано-российского форума в ноябре 2016 года Владимир Якушев отметил, что на площадке одного из индустриальных парков в Тюменской области может появиться оптово-распределительный центр востребованной продукции Азербайджана. Создание такого комплекса позволит осуществлять поставки продукции в другие регионы страны, в первую очередь в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, по наиболее оптимальной схеме. Кроме того, регион готов создавать совместные предприятия в сфере нефтегазового машиностроения и агропромышленного комплекса (АПК).

Еще одним направлением взаимодействия может стать сфера образования. Во время посещения Азербайджанской дипломатической академии стороны обсудили вопросы сотрудничества ведущих вузов, программы обмена студентами и преподавателями.

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