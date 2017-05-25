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Производство импортозамещающих лекарств для ветеринарии начнут на Урале до 2025 года

Новости Урала
25 мая, 13:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

В следующем году ученые начнут разработку рецептур и проведение исследований

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Производство лекарственных средств для ветеринарии планируется наладить на базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института до 2025 года. В следующем году ученые начнут разработку рецептур и проведение исследований, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В Свердловской области утвержден план научно- технического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2025 года. На базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института должно быть налажено производство импортозамещающих лекарственных средств для ветеринарии, пробиотических и кормовых добавок для животноводства и птицеводства. С 2019 по 2025 гг. планируется сертификация кормовых добавок, регистрация лекарственных средств, организация производства и реализация", - говорится в сообщении.

По данным департамента, на базе этого же ветеринарного института к 2020 году планируется разработать новые экспресс-методы определения качества кормов для сельхозпредприятий. "Это позволит улучшить рацион питания животных, что в итоге повысит производительность сельхозпродукции", - пояснили там.

Согласно программе, к 2020 году в Свердловской области также будет создан селекционно-семеноводческий центр "Уральский картофель", что позволит наладить производство высококачественного семенного материала отечественного производства и отказаться от зарубежных поставок, которые сейчас составляют 100%.

"Кроме того, над селекцией новых сортов картофеля и гороха в ближайшие годы будут работать ученые научно- исследовательского института сельского хозяйства Свердловской области (УралНИИСХОЗ). Будет создан селекционный материал, который к 2020 году должен поступить на государственное испытание", - подчеркнули в департаменте.

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