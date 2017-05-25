Поставщики "Вертолетов России" станут резидентами уральской ОЭЗ "Титановая долина"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Уральская особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" сделает поставщиков холдинга "Вертолеты России" своими резидентами. Соответствующее соглашение было подписано на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017 генеральным директором АО "Вертолеты России" Андреем Богинским и генеральным директором ОЭЗ "Титановая долина" Артемием Кызласовым.
"Это соглашение является началом сотрудничества вертолетного холдинга и особой экономической зоны. Стороны договорились о схеме сотрудничества по локализации партнеров "Вертолетов России" на территории авиационного кластера, формирующегося на базе будущей второй очереди "Титановой долины" в Екатеринбурге", - сообщили в пресс-службе.
По словам генерального директора АО "Вертолеты России" Андрея Богинского, кооперация компании с ОЭЗ осуществляется в рамках стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения до 2025 года. "В лице "Титановой долины" мы надеемся получить партнера, заинтересованного в развитии нашего портфеля компетенций. Это сотрудничество логично, так как авиастроение - одна из специализаций ОЭЗ, а концепция развития авиационного кластера на базе второй очереди ОЭЗ предусматривает создание производственной цепочки - от производства комплектующих до сборки и сервиса", - сказал он.
Выставка проходит с 25 по 27 мая, на ней представлены экспонаты 237 компаний из 21 страны мира, в том числе 22 вертолета, 15 беспилотников и два автожира.
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в России, создана в декабре 2010 года. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. В настоящее время у ОЭЗ 11 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство" и ООО "НордБазальт".