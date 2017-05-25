Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

После проверки телесюжета об аварийном доме в Свердловской области возбуждено дело

Новости Урала
25 мая, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

По версии следствия, несмотря на аварийное состояние дома, должностные лица местной администрации не приняли меры по своевременному расселению жиильцов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после проверки телесюжета о нарушении прав жильцов дома, часть которого признана аварийной, в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях. "В целях установления всех обстоятельств, связанных с ненадлежащим выполнением должностными лицами своих обязанностей по обеспечению гражданам безопасных условий проживания, следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - сообщили в СК. По имеющимся данным, в результате взрыва бытового газа в первом подъезде этого дома в 1995 году произошло частичное прогрессирующее обрушение части дома от второго до пятого этажа подъезда. По версии следствия, несмотря на аварийное состояние дома, должностные лица местной администрации не приняли меры по своевременному расселению жильцов из других подъездов, чем нарушили их права и законные интересы.

В рамках уголовного дела будет проведен комплекс судебных экспертиз, действиям должностных лиц, недобросовестно и ненадлежаще исполнивших свои обязанности, будет дана соответствующая правовая оценка.

"Вместе с тем следователи выяснят все причины и условия, которые способствовали нарушению прав граждан. По итогам этой работы будут приняты необходимые меры профилактического характера, с целью недопущения подобных фактов впредь", - отметили в СК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Постепенное повышение температуры начнется в Москве в конце мая
3
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Наггетсы с антибиотиками не попали в "Макдоналдс"
7
В Новгородской области в ДТП с грузовиком погибли шесть человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама