После проверки телесюжета об аварийном доме в Свердловской области возбуждено дело

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после проверки телесюжета о нарушении прав жильцов дома, часть которого признана аварийной, в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях. "В целях установления всех обстоятельств, связанных с ненадлежащим выполнением должностными лицами своих обязанностей по обеспечению гражданам безопасных условий проживания, следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - сообщили в СК. По имеющимся данным, в результате взрыва бытового газа в первом подъезде этого дома в 1995 году произошло частичное прогрессирующее обрушение части дома от второго до пятого этажа подъезда. По версии следствия, несмотря на аварийное состояние дома, должностные лица местной администрации не приняли меры по своевременному расселению жильцов из других подъездов, чем нарушили их права и законные интересы.

В рамках уголовного дела будет проведен комплекс судебных экспертиз, действиям должностных лиц, недобросовестно и ненадлежаще исполнивших свои обязанности, будет дана соответствующая правовая оценка.

"Вместе с тем следователи выяснят все причины и условия, которые способствовали нарушению прав граждан. По итогам этой работы будут приняты необходимые меры профилактического характера, с целью недопущения подобных фактов впредь", - отметили в СК.