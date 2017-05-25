Стандарт реабилитации с помощью экзоскелета планируют разработать в Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Стандарт реабилитации с помощью российского экзоскелета планируется разработать в Тюменской области. Соглашение о намерениях по сотрудничеству в этом направлении подписано между главой региона Владимиром Якушевым и генеральным директором компании "ЭкзоАтлет" Михаилом Крундышевым, сообщили в пресс-службе губернатора.
"В рамках "Недели инноваций" стороны подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе в научной, научно-технической и инновационной сферах в Тюменской области. Компания "ЭкзоАтлет" разработала активный медицинский экзоскелет для реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас ведется работа по регистрации юридического лица в регионе для реализации проекта, поставки оборудования в учреждения области и других регионов Уральского федерального округа", - сказали в пресс-службе.
По словам Крундышева, в регионе благоприятный инвестиционный климат, выгодные условия для ведения бизнеса. "Мы занимаемся реабилитацией, делаем медицинского робота, который огромному числу людей поможет обрести новое качество жизни, начать ходить. Но его мало изобрести, нужно разработать стандарт реабилитации, мы надеемся с помощью региональной поддержки сделать этот стандарт. И Тюмень может стать в этом направлении пионером в России, чтобы пациенты могли получать качественную современную услугу мирового уровня с помощью этого медицинского робота", - отметил он.
В пресс-службе добавили, что с июня 2016 года "ЭкзоАтлет" - зарегистрированное медицинское изделие и может быть использовано для реабилитации в медицинских организациях. "Основные сферы применения - восстановление нарушенных и компенсация утраченных функций опорно- двигательного аппарата, осуществление реабилитационного процесса в учреждениях здравоохранения и социальной защиты", - уточнили там.
"ЭкзоАтлет" - резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково", создает медицинские экзоскелеты для реабилитации. В конце 2016 года 20 экзоскелетов компании поступили в московские клиники, в том числе, в Научно-практический центр медико- социальной реабилитации инвалидов им. Л. И. Швецовой.