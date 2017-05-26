Три человека погибли при пожаре в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе инвалид, погибли ночью при пожаре в двухэтажном жилом доме в городе Кировграде Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
"Сообщение о возгорании в жилом доме в городе Кировграде произошло в 02:04 мск. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МЧС, следователи-криминалисты, полицейские обеспечивали общественный порядок в районе ЧП. В одной из квартир жилого дома, где произошел пожар, были обнаружены тела трех человек - двух мужчин, один из которых инвалид, и женщины", - сказал Горелых.
Он отметил, что личности погибших установлены - это уроженцы Екатеринбурга, которые проживали в Кировграде. "Полиция отрабатывает несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. По предварительным данным, люди погибли от едкого дыма", - сказал Горелых.
Как сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ, по факту гибели людей организована доследственная проверка.
"На телах погибших признаков насильственной смерти не установлено. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователем СКР совместно с сотрудниками полиции и МЧС проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс- службе.