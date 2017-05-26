Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят новый терминал аэропорта

Новости Урала
26 мая, 8:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Его пропускная способность составит 2 млн пассажиров в год

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Валерий Бушухин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта стоимостью 2,9 млрд рублей построят к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Строительные работы начнутся следующим летом, и к 2020 году, к саммитам ШОС и БРИКС, в аэропорту Челябинска откроется новый терминал. В феврале 2018 года планируется завершить проектирование нового здания. Оно разместится слева от существующего терминала международных линий. Инвестор планирует вложить в строительство 2,9 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе, отметив, что завершить строительство терминала с перроном предполагается в декабре 2019 года.

Смотрите также

Более 2 млрд руб. выделят в 2017 г. Челябинску на инфраструктуру к саммитам ШОС и БРИКС

Пропускная способность нового терминала составит 2 млн пассажиров в год. "К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров AEON Corporation Романа Троценко.

По данным пресс-службы, изменения уже можно будет заметить уже этим летом. "В июле в районе аэропорта откроется бесплатная перехватывающая парковка, рассчитанная на тысячу мест. На территории также расположится кафе и автосервис. После запуска парковки остановка на обочинах дороги, ведущей к аэропорту, будет запрещена", - уточнил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Международный аэропорт Челябинск - один из наиболее интенсивно развивающихся авиаузлов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэровокзальный комплекс способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама