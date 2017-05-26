В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят новый терминал аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта стоимостью 2,9 млрд рублей построят к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Строительные работы начнутся следующим летом, и к 2020 году, к саммитам ШОС и БРИКС, в аэропорту Челябинска откроется новый терминал. В феврале 2018 года планируется завершить проектирование нового здания. Оно разместится слева от существующего терминала международных линий. Инвестор планирует вложить в строительство 2,9 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе, отметив, что завершить строительство терминала с перроном предполагается в декабре 2019 года.

Пропускная способность нового терминала составит 2 млн пассажиров в год. "К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров AEON Corporation Романа Троценко.

По данным пресс-службы, изменения уже можно будет заметить уже этим летом. "В июле в районе аэропорта откроется бесплатная перехватывающая парковка, рассчитанная на тысячу мест. На территории также расположится кафе и автосервис. После запуска парковки остановка на обочинах дороги, ведущей к аэропорту, будет запрещена", - уточнил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Международный аэропорт Челябинск - один из наиболее интенсивно развивающихся авиаузлов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэровокзальный комплекс способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.