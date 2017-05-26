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Свердловская прокуратура проконтролирует ликвидацию отходов на закрытом химзаводе

Новости Урала
26 мая, 9:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

На Красноуральском химическом заводе, производившем взрывчатку, уже ликвидировано более 300 тонн опасных веществ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ход ликвидации отходов закрытого химзавода, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Свердловской области проводит постоянный мониторинг соблюдения законодательства при ликвидации участка изготовления опасных материалов ООО "Красноуральский химический завод", - уточнили в надзорном ведомстве.

14 марта 2016 Новости Урала

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Для обеспечения безопасности на территории предприятия прокуратурой области проведено совещание с участием представителей Центрального военного округа, ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской области, Министерства общественной безопасности региона. По итогам выработаны меры усиления охраны территории завода, дальнейшей утилизации отходов, по предупреждению причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерба окружающей среде.

Кроме того, прокуратура Красноуральска направила в суд исковое заявление к собственнику имущественного комплекса ООО "Красноуральский химический завод" с требованием организовать мероприятия по ликвидации отходов производства опасных материалов на земельном участке, находящемся на территории предприятия.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На сегодняшний день на неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.

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