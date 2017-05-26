Дети представителей манси в Свердловской области начали изучать в школах родной язык

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Дети представителей манси, проживающие в Ивдельском городском округе Свердловской области, начали изучать в школах национальный язык. Занятия с ними проводит учитель, приглашенный из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО-Югра), сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
"Дети уральских манси - ученики школы номер 3 поселка Полуночное начали учить родной язык. Специальные занятия посещают 14 детей со 2 по 9 класс, ежемесячно педагог приезжает в школу на две недели. Первый срез знаний показал: несмотря на то, что дети манси хорошо говорят на родном языке, грамоту они не знают", - сказали в департаменте.
Всего в Ивдельском городском округе проживает 108 представителей коренного малочисленного народа Севера (КМНС) - манси, из них в лесных поселениях - около 70 человек. Изучение национального языка манси реализуется в рамках концепции устойчивого развития КМНС до 2025 года. Всего на поддержку КМНС планируется направить за девять лет более 26 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников.
"В региональном правительстве действует специальная рабочая группа по решению проблем коренного малочисленного народа... Учитывая, что основное занятие манси - охота, рыбалка, основной упор в работе по содействию занятости делается на развитие промысловой деятельности. В 2016 году для манси, проживающих в отдаленных лесных поселениях, на бюджетные средства было приобретено четыре снегохода", - отметили в департаменте.
Областные власти также сообщили, что содействуют обеспечению образования и здравоохранения представителей этого малочисленного народа.