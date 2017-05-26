Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дети представителей манси в Свердловской области начали изучать в школах родной язык

Новости Урала
26 мая, 9:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Первый срез знаний показал, что дети манси хорошо говорят на родном языке, но не знают грамоту

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Дети представителей манси, проживающие в Ивдельском городском округе Свердловской области, начали изучать в школах национальный язык. Занятия с ними проводит учитель, приглашенный из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО-Югра), сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Дети уральских манси - ученики школы номер 3 поселка Полуночное начали учить родной язык. Специальные занятия посещают 14 детей со 2 по 9 класс, ежемесячно педагог приезжает в школу на две недели. Первый срез знаний показал: несмотря на то, что дети манси хорошо говорят на родном языке, грамоту они не знают", - сказали в департаменте.

Смотрите также

Кочевое образование: дети арктических регионов России смогут учиться в чумах

Всего в Ивдельском городском округе проживает 108 представителей коренного малочисленного народа Севера (КМНС) - манси, из них в лесных поселениях - около 70 человек. Изучение национального языка манси реализуется в рамках концепции устойчивого развития КМНС до 2025 года. Всего на поддержку КМНС планируется направить за девять лет более 26 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников.

"В региональном правительстве действует специальная рабочая группа по решению проблем коренного малочисленного народа... Учитывая, что основное занятие манси - охота, рыбалка, основной упор в работе по содействию занятости делается на развитие промысловой деятельности. В 2016 году для манси, проживающих в отдаленных лесных поселениях, на бюджетные средства было приобретено четыре снегохода", - отметили в департаменте.

Областные власти также сообщили, что содействуют обеспечению образования и здравоохранения представителей этого малочисленного народа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама