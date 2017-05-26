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Детский хор из Екатеринбурга стал победителем международного конкурса в Словении

Новости Урала
26 мая, 10:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Коллектив получил приглашение приехать на следующий конкурс, который состоится в 2019 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета, который открыл серию флешмобов "Золотой маски-2017", стал победителем 32 Международного юношеского хорового конкурса, проходившего в Целе (Словения). Коллектив был единственным представителем России, сообщили в уральском театре.

"Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета стал победителем 32 Международного юношеского хорового конкурса, проходившего в Целе. В категории "детские хоры до 14 лет" он набрал самый высокий результат - 93 балла... Хор стал также обладателем специального приза - за исполнение современного произведения. Приз зрительский симпатий в итоге тоже достался обаятельным и талантливым юным хористам из Екатеринбурга", - сообщили в театре.

Руководитель детского коллектива Елена Накишова добавила, что юные хористы исполнили четыре произведения, среди которых обязательным было "Fran Gerbic Ave Maria op.66". "Строгое авторитетное жюри осталось довольно нашим исполнением, мы даже получили приглашение приехать на следующий конкурс, который состоится в 2019 году", - рассказала она.

В театре отметили, что детский хор из Екатеринбурга был единственным представителем России. Всего в конкурсе соревновались восемь коллективов из Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении. Уже в статусе победителей юные вокалисты выступили на заключительном концерте для жителей города Целе на центральной площади, - сообщили в театре.

Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета - многократный лауреат международных конкурсов и победитель хоровых олимпиад, занят во многих постановках театра, ведет активную концертную деятельность. В феврале этого года коллектив выступил в Москве в рамках спецпроекта национальной театральной премии "Золотая маска" в городе". Выступление состоялось в вестибюле станции метро "Курская".

"У детского хора достаточно большой опыт пения в необычных местах. Однажды мы спели первую часть концерта Бортнянского на Соборной площади Московского Кремля, во время гастролей в Германию пели "Вечернюю песню" Спасова в пещерах, "Катюшу" - под знаменитыми пражскими часами", - рассказала Накишова.

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