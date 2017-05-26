Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2017 году в Тюменской области реализуют 21 инвестпроект

Новости Урала
26 мая, 10:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Всего в инвестиционном реестре региона 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Тюменская область реализует в этом году 21 инвестиционный проект по созданию и модернизации промышленных производств и логистических комплексов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В этом году планируется завершить еще 21 проект по созданию новых промышленных производств и глубокой модернизации действующих", - отметил глава региона Владимир Якушев, его цитирует пресс-служба.

По данным региональных властей, с начала года в области уже запущены три проекта: открыты вторая очередь тепличного комплекса "Тюмень Агро" и производство деформационных швов для мостов, расширено производство полимерных труб. "К открытию в 2017 году планируются новый цех завода "Тюменьремдормаш", завода по лесозаготовке и деревообработке, молочного комплекса, завода по переработке полипропилена в мешки и биг-беги (большие мешки-контейнеры со стропами - прим. ТАСС), логистический комплекс и другие", - рассказали в пресс-службе.

Всего в инвестиционном реестре Тюменской области 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей, сообщили в пресс-службе. "По итогам прошлого года объем инвестиций вырос на 14,5% и составил 261,5 млрд рублей. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 35 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании", - приводит пресс-служба слова Якушева.

По словам губернатора, дальнейшее индустриальное развитие области связано с созданием индустриальных парков и экономических зон, в 2016 году их открыли три: индустриально-логистический парк в Тюмени и индустриальные парки в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
Темы дня
Загрузка...
Реклама