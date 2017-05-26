В 2017 году в Тюменской области реализуют 21 инвестпроект

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Тюменская область реализует в этом году 21 инвестиционный проект по созданию и модернизации промышленных производств и логистических комплексов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В этом году планируется завершить еще 21 проект по созданию новых промышленных производств и глубокой модернизации действующих", - отметил глава региона Владимир Якушев, его цитирует пресс-служба.

По данным региональных властей, с начала года в области уже запущены три проекта: открыты вторая очередь тепличного комплекса "Тюмень Агро" и производство деформационных швов для мостов, расширено производство полимерных труб. "К открытию в 2017 году планируются новый цех завода "Тюменьремдормаш", завода по лесозаготовке и деревообработке, молочного комплекса, завода по переработке полипропилена в мешки и биг-беги (большие мешки-контейнеры со стропами - прим. ТАСС), логистический комплекс и другие", - рассказали в пресс-службе.

Всего в инвестиционном реестре Тюменской области 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей, сообщили в пресс-службе. "По итогам прошлого года объем инвестиций вырос на 14,5% и составил 261,5 млрд рублей. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 35 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании", - приводит пресс-служба слова Якушева.

По словам губернатора, дальнейшее индустриальное развитие области связано с созданием индустриальных парков и экономических зон, в 2016 году их открыли три: индустриально-логистический парк в Тюмени и индустриальные парки в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.