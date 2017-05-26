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На Урале предстанет перед судом владелец собак, загрызших насмерть ребенка

Новости Урала
26 мая, 11:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая./ТАСС

Семилетний мальчик погиб 18 ноября 2016 года в селе Тюлюк Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая./ТАСС/. Владелец собак, которые загрызли насмерть 7-летнего мальчика в Челябинской области, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Житель села Тюлюк, чьи собаки насмерть загрызли малолетнего ребенка, предстанет перед судом. Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя села Тюлюк. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, обвиняемый утром 18 ноября 2016 года, уходя на работу, не убедился в том, что надежно запер во дворе дома двух собак породы западносибирская лайка и южноафриканский бурбуль. Собаки выбрались в огород, откуда попали на улицу и напали на шедшего к бабушке соседского мальчика 7 лет. Ребенок погиб на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Катав-Ивановский городской суд.

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