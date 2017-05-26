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Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостережения

Новости Урала
26 мая, 12:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Ранее с просьбой проверить "так называемый "Всероссийский фестиваль красок" в ведомство обратился миссионерский отдел Челябинской епархии

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла предписания о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму организаторам фестиваля красок, который планируется провести в Челябинске. При этом в ведомстве сообщили ТАСС, что не видят оснований для того, чтобы запрещать мероприятие.

Ранее миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в прошлом известное как "Фестиваль красок Холи", на соответствие российскому законодательству.

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"Фестиваль мы не запрещаем, потому что пока у нас оснований нет, но выносим два предостережения. Нам был предоставлен сценарий мероприятия на полтора листа общими фразами, и так как из него непонятно, какая информация будет доводиться до участников, было вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму. Кроме того, заявлено, что на 3 тысячи участников фестиваля предусмотрено всего четыре охранника, что создает возможность проведения каких-то незаконных актов, которые организаторы не смогут предупредить. Поэтому было вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства по противодействию терроризму", - разъяснили в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что организаторы не смогли подтвердить возрастной ценз фестиваля - "0+". Как сообщают в прокуратуре, представители ведомства разъяснили организаторам, что по закону некоторая информация, например, песни с нецензурным текстом, запрещена к распространению среди детей. "Если в процессе организации фестиваля этот закон будет нарушен, администратор понесет административную ответственность. Если же будут озвучены высказывания экстремистского содержания, то возможно и наступление уголовной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Ранее ТАСС сообщал, что миссионерский отдел Челябинской епархии попросил прокуратуру проверить "так называемый "Всероссийский фестиваль красок", ранее известный как "Фестиваль красок Холи" и посвященный памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре". В епархии считают, что "организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи". Представители епархии попросили "во избежание большой беды дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне". В четверг в администрации Челябинска сообщили, что не видят оснований для запрета фестиваля красок.

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