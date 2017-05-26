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Проект "Бережливая поликлиника" запустят в двух учреждениях Екатеринбурга

Новости Урала
26 мая, 14:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

В качестве пилотных площадок выбраны детская городская больница номер 15 и центральная городская больница номер 2

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника" будет запущен осенью в тестовом режиме в двух учреждениях Екатеринбурга. В течение четырех месяцев на выбранных площадках будут улучшать качество медицинских услуг, сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская.

"Мы вошли в двадцатку тех регионов, которые начинают этот проект, его задача - оптимизировать те процессы, которые происходят в поликлинике, и создать комфортную среду. Все это направлено на пациента, чтобы сократить сроки пребывания, ожидания, получения услуг. В плане комфорта подразумевается не только внешний облик поликлиники, очень важно и взаимодействие между медработниками и пациентами, <...> всей командой мы выезжаем в Москву для обучения, поэтому будет постоянно действующий образовательный процесс", - сказала Медведская на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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В качестве пилотных площадок выбраны две больницы Екатеринбурга - детская городская больница номер 15 и центральная городская больница номер 2. "Были выбраны две поликлиники с большим количеством прикрепленного населения, с имеющимися проблемами. Там делаются конкретные проекты по оказанию помощи пожилым людям, по привлечению пациентов на диспансеризацию. В обеих поликлиниках будет решен вопрос открытости регистратуры, то есть без стекол", - отметила первый замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

Она добавила, что на этот год из городского бюджета выделено 20 млн рублей на два направления. "Первое - открытая регистратура, в этом году мы сделаем семь поликлиник, в том числе две, которые вошли в проект "Бережливая поликлиника". Второе - электронная очередь в любой кабинет врача, это будет в 26 поликлиниках", - уточнила Савинова.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин добавил, что в выбранных поликлиниках по истечению четырех месяцев должны произойти изменения, которые оценят потребители. "Система ОМС в этом проекте тоже будет участвовать, мы с коллегами будем смотреть на необходимость дооснащения поликлиник, будут участвовать и страховые медицинские организации. Важна работа страховых представителей в поликлиниках, в случае каких-либо вопросов или сложностей они должны будут оказать содействие в получение медицинской помощи", - сказал он.

Проект "Бережливая поликлиника" был запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года. Цель - повышение доступности медико- санитарной помощи людям и ее качества. Проект реализуется с участием госкорпорации "Росатом".

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