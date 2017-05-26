Почти 130 тонн запчастей для шагающих экскаваторов поставит "Уралмашзавод" в Эстонию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. "Уралмашзавод" поставит 128 тонн запчастей для шагающих экскаваторов в Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Шесть комплектов рельсовых и роликовых кругов для шагающих экскаваторов изготовлены и отгружены заказчику. Еще один комплект оборудования находится в производстве, подписан новый контракт на поставку новой партии ЗИП для шагающих экскаваторов компании Enefit Kaevandused AS. В общей сложности предстоит изготовить 128 тонн запчастей. Начало отгрузки по новому контракту запланировано на третий квартал 2017 года", - сообщили там.
Запасные части предназначены для нескольких экскаваторов ЭШ 15.90 и машины ЭШ 20.90 производства "Уралмашзавода", поставленных в Эстонию в 1970 годах. Экскаваторы до сих пор успешно работают на добыче горючего сланца. Начиная с 2012 года Уралмашзавод ежегодно поставляет в Эстонию запчасти для шагающих экскаваторов.
"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.
Enefit Kaevandused AS - сланцедобывающее предприятие Эстонии. Входит в состав международного энергетического концерна Eesti Energia. Предприятие ведет добычу горючего сланца, при сжигании которого производится 90% электроэнергии в Эстонии.