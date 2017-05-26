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Проектные смены для отбора в центр "Сириус" посетят 200 уральских школьников

Новости Урала
26 мая, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

В июне и августе УрФУ проведет две летние "Уральские проектные смены на Таватуе"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Двести школьников примут участие в летних проектных сменах Уральского федерального университета (УрФУ), по итогам которых лучшие будут отобраны для поездки в сочинский образовательный центр "Сириус" в феврале 2018 года, сообщили в пресс- службе вуза.

"В июне и августе университет проводит две летние "Уральские проектные смены на Таватуе" (озеро в Свердловской области - прим. ТАСС). Школьники 7-10 классов смогут окунуться в атмосферу научного творчества и увлекательных проектов вместе со студентами и учеными университета, а лучшие из них будут приглашены на февральскую Уральскую проектную смену в "Сириус". Для участия в смене необходимо пройти отбор, решив исследовательскую мини-задачу", - говорится в сообщении.

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По словам заместителя первого проректора УрФУ Надежды Терлыга, в каждую смену отберут по 100 человек. "Для нас важны не предметные лидеры, которые получают высокие баллы на олимпиадах, а дети, которые мыслят нестандартно, способны работать в проекте, проявляются творчески. Наша цель - сформировать цепочку: талантливый школьник - мотивированный студент - успешный человек", - приводит ее слова пресс-служба вуза.

Терлыга добавила, что первая смена будет посвящена четырем направлениям: "Нейронет и нейротехнологии", "Медицина будущего", "Конструирование технических систем и объектов" и IT. "Темы второй смены - "Современные нанотехнологии", "Интеллектуальные энергетические системы", "Космос. Земля. Навигация" и тоже IT. Задания непростые, к примеру, у медиков есть задание разработать противовоспалительное парафармацевтическое средство", - уточнила Терлыга.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

Центр "Сириус"

Образовательный центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

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