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Более 1,5 млн человек в Челябинской области живет в городах с загрязненным воздухом

Новости Урала
26 мая, 15:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

По словам губернатора, экологически устойчивое развитие территории зависит от того, насколько улучшится качество воздуха в двух крупнейших промышленных центрах области - Челябинске и Магнитогорске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек проживает в городах с высоким загрязнением атмосферного воздуха в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский на Невском экологическом конгрессе.

"Нам необходимо поэтапно решать задачи экологически устойчивого развития территорий на период до 2030 года и на более дальнюю перспективу - до 2025", - сказал Дубровский. По его словам, среди основных индикаторов оценки экологической безопасности, определенных Стратегией экобезопасности РФ, стала численность населения в городах с высоким и экстремально высоким загрязнением атмосферного воздуха.

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"В настоящее время более 1,5 млн жителей Челябинской области проживают в городах с загрязненным воздухом. В нашем случае успех от реализации стратегии по данному показателю зависит от того, насколько улучшится качество воздуха в двух крупнейших промышленных центрах области - Челябинске и Магнитогорске", - сказал губернатор.

Он также отметил, что крупнейшее металлургическое предприятие региона - "Магнитогорский металлургический комбинат", уже принял стратегическую инициативу "Чистый город", в которой поставил перед собой амбициозные задачи, соответствующие целям стратегии.

Нужна законодательная поддержка

"Я уверен, что принятие таких обязательств должно быть не только добровольной инициативой. Очень рассчитываю, что они появятся в законодательстве в установленные президентом России сроки. Со своей стороны подтверждаю готовность региона максимально участвовать в их создании и апробации", - сказал губернатор.

Отдельный блок задач в Стратегии экологической безопасности связан с системой обращения с ТБО. "Сейчас у регионов больше возможностей воздействовать на ситуацию. Приходится действовать в непростых условиях, так как сейчас, одновременно создается и совершенствуется нормативная база в этой сфере. Наша задача не просто создать новые инструменты, мы хотим изменить отношение людей..., сформировать понимание вклада каждого в состояние экологии", - отметил глава региона.

По словам Бориса Дубровского, опыт большинства мегаполисов мира говорит о реальном экологическом эффекте от использования трамваев и иных транспортных средств на электротяге. "У нас в регионе три города, где трамвай является основой городского транспорта: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст", - резюмировал губернатор.

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