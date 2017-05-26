Роспотребнадзор признал большинство водоемов на Среднем Урале непригодными для купания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Большинство водных объектов Свердловской области непригодны для купания, из-за того что они не получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Только два водных объекта (зона рекреации и прилегающая к ней часть водоема - прим. ТАСС) Среднего Урала, предназначенные для купания, получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям. Это часть восточного берега озера Шарташ и озеро Щучье в Тавдинском районе области", - сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, всего на Среднем Урале порядка 215 зон рекреации. Козловских отметил, что на данный момент по области отобрано 23 пробы воды, 14 из которых не соответствуют нормативам. "Основная проблема в том, что большинство водоемов не имеет владельцев, то есть за ними не закреплены организации, которые отвечали бы за соблюдение санитарных правил и за безопасное использование этих объектов, а также обеспечивали бы ежедневный контроль качества воды", - подчеркнул он.

Директор службы специальных работ "Алеут" Николай Мурзин считает, что самое безопасное место для купания - там, где много народа. "Потому что там уже на все опасные предметы наткнулись и достали их. У нас в последние пару лет наблюдается интересная тенденция: есть две бригады пенсионеров, которые приходят с большими черпаками и металлоискателями, они собирают часы, колечки, цепочки. У людей это заработок, однако, хотят они этого или нет, они чистят песок (на водном объекте - прим. ТАСС)", - отметил он.

На совести собственников

Из поля зрения контролирующих организаций выпали частные водоемы и пляжи. "Мы проводим мониторинг наиболее распространенных мест для купания. Если появляются новые, за ними должен следить собственник, тот, кто заявился на эксплуатацию, ведь зачастую мы даже не знаем об этих местах", - пояснил в беседе с ТАСС Козловских.

Он добавил, что ежегодно Роспотребнадзор запрашивает в муниципалитетах области информацию об организованных местах купания и отдыха. "Если к нам поступает информация, что где- то предприниматель организовал пляж, то эта точка добавляется к нам в мониторинг и мы за счет государственных денег ее контролируем. Если глава муниципалитета не знает об этой точке, мы не получаем информацию, и она остается на совести того, кто ее организовал", - резюмировал Козловских.

Мурзин подчеркнул, что частному предпринимателю, прежде чем пустить человека в воду или организовать пляж, необходимо согласование Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Однако его невозможно получить, пока водолазы не обследовали место. "Но качество воды, к сожалению, они не проверяют. Дно почистили и довольны", - пояснил он.

Купальный сезон по погоде

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, купальный сезон в этом году на Среднем Урале начнется не раньше середины июня "в связи с неустойчивыми погодными условиями". "По прогнозам Гидрометцентра России, лето должно быть неплохим. Но необходимо учитывать, что июнь у нас еще не вполне летний, метеорологическое лето начинается где-то в середине этого месяца, когда средняя суточная температура по климатическим срокам переходит через отметку в 15 градусов. Первая декада июня, как правило, бывает не вполне устойчивая", - пояснила она.

По ее словам, такая ситуация является нормой в климатических условиях Среднего Урала. "Иногда бывает жаркий май или начало июня, тогда вода успевает прогреться, однако "такое случается не всегда". Шепоренко подчеркнула, что в этом году не стоит рассчитывать на быстрое наступление жаркой погоды.

"Рассчитывать на то, что быстро потеплеет и наступит купальный сезон, не стоит. Будем ждать середины июня и позже и надеяться на то, что прогноз Гидрометцентра России оправдается", - добавила синоптик.